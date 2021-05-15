İlk 11'ler: Göztepe - Beşiktaş

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, Göztepe ile şampiyonluk yolunda kritik mücadeleye çıkıyor.Siyah-beyazlı takım, sezonun en önemli karşılaşmasını saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakemi olarak görev yapacak.Ligin 39. haftası sonunda büyük bir avantaja sahip olan Beşiktaş, son 2 maçta yaşadığı yenilgilerle şampiyonluk şansını riske attı.Atakaş Hatayspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyetle Fenerbahçe'nin 5 ve Galatasaray'ın 6 puan önünde olan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 ve evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak bu avantajını yitirdi.Son 2 maçtaki yenilgilerle 81 puanda kalan Beşiktaş, Galatasaray'ın kendisiyle puanını eşitlemesine ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 2'ye inmesine engel olamadı.Beşiktaş, Karagümrük'e yenilerek 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averaja kalacak. Üçlü averajda önde olan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek. Averaj ve puan eşitliği halinde ise en fazla gol atan takım şampiyon olacak. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.Göztepe'de Kerim, Mihojevic, Megyeri, Diabate sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.Beşiktaş'ta Aboubakar, Hasic, Cenk Tosun bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan ancak kafileye dahil edilen isimlerden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'in ise sakatlıklarına rağmen yedek kulübesinde olmak istediği ve maça sonradan girebilme ihtimalleri olduğu belirtiliyor.Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 54. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 27'sini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 86-49 üstünlüğü bulunuyor.Bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.İki takım arasında İzmir'de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019'da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı.Bu arada İki ekip, yarın yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak.Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı.Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.