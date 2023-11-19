İlhan Palut: "Lig maçı temposuna benzedi"

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Dinamo Batum'u 3-2 yendikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlhan Palut: 'Lig maçı temposuna benzedi'
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19 Kasım 2023 21:40
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Gürcistan'ın Dinamo Batum takımını 3-2 yendikleri hazırlık maçının, lig maçı temposunda geçen bir mücadele olduğunu söyledi.

Palut, maçın ardından gazetecilere, milli takım arasını birçok takımın hazırlık maçıyla değerlendirdiğini belirtti.

"LİG MAÇI TEMPOSU VARDI"

Bu arayı fırsat bilerek hazırlık maçı yaptıklarını ifade eden Palut, "Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman lig maçı temposunda geçen bir mücadele vardı. Rakip takım da zaman zaman iyi mücadele göstererek maçı daha zor hale getirdi." dedi.

Palut, genel anlamda kendileri için faydalı bir maç olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Belki de bugüne kadar forma şansı bulamamış oyuncuları da bir şekilde maç ortamında görmüş olduk. Milli oyuncularımız da var. Salı gününden itibaren tekrar çalışmalara başlayacağız. Onlar da aramıza yavaş yavaş katılacaklar. Antalyaspor maçı hazırlıklarımız başlamış olacak."

 

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