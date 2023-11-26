İlhan Palut: "Bu kadar baskı yememeliydik"

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, Bitexen Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlhan Palut: 'Bu kadar baskı yememeliydik'
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26 Kasım 2023 20:08
Son güncelleme 26 Kasım 2023 20:09
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ilk 75 dakikasında takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Palut, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalya'da zor bir maç olacağını öngördüklerini belirtti.

Mücadelenin ilk yarısı bütün istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade eden Palut, "Son 15 dakika Antalyaspor üzerimize baskı kurdu. 75 dakika takımımdan memnunken, son 15 dakika bu kadar baskı yememeliydik." dedi.

Palut, öte yandan Antalyasporlu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu ve kayınpederini trafik kazasında kaybettikten sonra bugün yeniden yeşil sahaya dönmesinin kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.



 
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