İki branşta Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı!

Kadınlar basketbol ve voleybolda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İki branşta Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı!
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29 Ekim 2021 15:39
Kadınlar basketbol ve voleybolda 30 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Safiport ile Galatasaray, saat 16.30'da Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 2 müsabakayı da kazanan Fenerbahçe Safiport, 4 puan ve averaj ile lider durumda bulunuyor. Ligdeki 2 maçını da kazanan Galatasaray ise 4 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.

Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda ise Misli.com Sultanlar Ligi'nin altıncı hafta maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

Derbi karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Ligde Fenerbahçe Opet, 12 puanla ikinci sırada yer alırken, Galatasaray HDI Sigorta ise 11 puanla 5. sırada bulunuyor.


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