İki boksörümüz beşinci tamamladı

IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 75 kiloda Elif Güneri ve 48 kiloda Erivan Barut beşinci oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İki boksörümüz beşinci tamamladı
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22 Mart 2023 23:29
Hindistan'da düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final mücadeleleri sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Yeni Delhi'de süren organizasyonda bugün iki milli boksör ringe çıktı.

Elif Güneri, 75 kilo çeyrek final mücadelesinde Kazak Valentina Khalzova'ya yenilerek organizasyonu beşinci tamamladı.

48 kiloda Erivan Barut ise çeyrek finalde Kazak Alua Balkibekova'ya yenilerek şampiyonayı beşinci sırada bitirdi.

IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final mücadeleleri tamamlanırken, Türk sporcular yarı finale çıkma başarısı gösteremedi.

Şampiyona 27 Mart Pazartesi günü tamamlanacak.

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