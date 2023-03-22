İki boksörümüz beşinci tamamladı

Hindistan'da düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final mücadeleleri sona erdi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Yeni Delhi'de süren organizasyonda bugün iki milli boksör ringe çıktı.
Elif Güneri, 75 kilo çeyrek final mücadelesinde Kazak Valentina Khalzova'ya yenilerek organizasyonu beşinci tamamladı.
48 kiloda Erivan Barut ise çeyrek finalde Kazak Alua Balkibekova'ya yenilerek şampiyonayı beşinci sırada bitirdi.
IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final mücadeleleri tamamlanırken, Türk sporcular yarı finale çıkma başarısı gösteremedi.
Şampiyona 27 Mart Pazartesi günü tamamlanacak.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Yeni Delhi'de süren organizasyonda bugün iki milli boksör ringe çıktı.
Elif Güneri, 75 kilo çeyrek final mücadelesinde Kazak Valentina Khalzova'ya yenilerek organizasyonu beşinci tamamladı.
48 kiloda Erivan Barut ise çeyrek finalde Kazak Alua Balkibekova'ya yenilerek şampiyonayı beşinci sırada bitirdi.
IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final mücadeleleri tamamlanırken, Türk sporcular yarı finale çıkma başarısı gösteremedi.
Şampiyona 27 Mart Pazartesi günü tamamlanacak.
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