Iker Casillas, jübile tarihini açıkladı!

Real Madrid'in eski ve efsanevi kalecisi Iker Casillas, kariyerini noktalayacağı tarihi açıkladı.Portekiz televizyonu RTP'ye konuşan Casillas, "" ifadelerini kullandı.Porto ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Casillas, "." ifadelerini kullandı.10 yaşında Real Madrid altyapısına giren ve 25 senesini Real Madrid'de geçiren 37 yaşındaki Casillas, 2015'te Porto'ya transfer oldu. Casillas, kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası, 3 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 1 Portekiz Şampiyonluğu, 4 kez Dünya Kulüpler Kupası ve 2 kez de UEFA Süper Kupası kazandı.