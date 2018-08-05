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Iker Casillas, jübile tarihini açıkladı!

Real Madrid'in efsanesi Iker Casillas, profesyonel futbol kariyerine nokta koyacağı tarihi açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Iker Casillas, jübile tarihini açıkladı!
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05 Ağustos 2018 02:01
Real Madrid'in eski ve efsanevi kalecisi Iker Casillas, kariyerini noktalayacağı tarihi açıkladı.

Portekiz televizyonu RTP'ye konuşan Casillas, "Kariyerimde sadece 2 kulüp olması çok güze lbir durum. Kariyerimin büyük kısmını Real Madrid'de geçirdim. Ki tarihin en iyi kulübü Real Madrid'dir. Ardından Portekiz'e geldim ve Porto gibi güçlü bir takıma katıldım. Bu da beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Porto ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Casillas, "Kontratım sona erdiğinde futbol kariyerimi de Porto'da bitireceğim." ifadelerini kullandı.

10 yaşında Real Madrid altyapısına giren ve 25 senesini Real Madrid'de geçiren 37 yaşındaki Casillas, 2015'te Porto'ya transfer oldu. Casillas, kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası, 3 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 1 Portekiz Şampiyonluğu, 4 kez Dünya Kulüpler Kupası ve 2 kez de UEFA Süper Kupası kazandı.

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