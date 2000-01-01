Iguodala: "Artık Warriors'ın paylaşımlarını beğenmekten vazgeçmem lazım!"

Miami Heat forveti Andre Iguodala, Golden State Warriors'ın sosyal medya paylaşımlarını beğenmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.



Warriors'ın önemli bir üyesi olarak altı sezon ve beş kez üst üste final oynadıktan sonra, Iguodala bir kez daha kendini Finaller'de buldu, ancak bu kez Heat'in bir üyesi olarak.



Ancak kariyerine devam ederken, Iguodala eski Warriors takım arkadaşlarıyla hala yakın temas halinde olduğunu ve şu anda başka bir takımda bulunduğundan ötürü, bu durum kendine bazı şeyleri hatırlatması gereken bir noktaya vardı.



Iguodala, ESPN'den Ramona Shelburne'e şunları söyledi:



"Bu adamlarla hala her gün konuşuyorum. Benim etrafımda Steph (Curry) hakkında veya genel olarak kötü bir şey söylemenize izin vermem. Sosyal medyada bile, 'Warriors'ın veya Warriors hayran hesaplarının herhangi birinin paylaşımlarını beğenmeyi bırakmam lazım' diyorum."



"Ben artık Heat için oynuyorum. Bu yüzden, bu küçük iç savaşlar içinde yer alabiliyorum. Ama bunlar yolculuğun bir parçası. Bu yüzden, kariyerimin son günlerini, ne kadar kalmış olursa olsun, maksimize edeceğim ve keyfini çıkaracağım."



Warriors, Temmuz 2019'da Iguodala'yı Memphis Grizzlies'e takas etmiş, veteran oyuncu Şubat ayındaki son takas tarihinden önce Miami'ye gitmeden önce Grizzlies ekibine hiç katılmamıştı.



Heat, gelişinden kısa bir süre sonra Iguodala ile iki yıllığı 30 milyon dolarlık bir uzatma anlaşması imzalamıştı.



