Iğdır FK, 10 kişi kalan rakibine acımadı!

Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Iğdır FK, sahasında Manisa FK ile karşılaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Iğdır'a galibiyeti getiren golü 29. dakikada Thuram kaydetti.



Manisa FK'de Gameli, kırmızı kart görerek 20. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla Iğdır FK puanını 14'e çıkararak Manisa FK ile puanını eşitledi.



Ligin bir sonraki haftasında Iğdır FK, Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Esenler Erokspor ile oynayacak.



