Iğdır FK, 1. Lig'e galibiyetle başladı!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Iğdır FK, Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Iğdır FK, 1. Lig'e galibiyetle başladı!
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11 Ağustos 2024 21:17
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Iğdır FK 1-0 kazandı.

Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Ahmet Engin kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 1. Lig'e bu sezon yükselen Iğdır FK, sezona 3 puanla başladı. Boluspor ise puanla tanışamadı. 

Ligin bir sonraki maçında Boluspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise sahasında Adanaspor'la karşılaşacak.

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