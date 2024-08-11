Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Iğdır FK 1-0 kazandı.



Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Ahmet Engin kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 1. Lig'e bu sezon yükselen Iğdır FK, sezona 3 puanla başladı. Boluspor ise puanla tanışamadı.



Ligin bir sonraki maçında Boluspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise sahasında Adanaspor'la karşılaşacak.





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