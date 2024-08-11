Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Iğdır FK 1-0 kazandı.
Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Ahmet Engin kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 1. Lig'e bu sezon yükselen Iğdır FK, sezona 3 puanla başladı. Boluspor ise puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Boluspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise sahasında Adanaspor'la karşılaşacak.
Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Ahmet Engin kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 1. Lig'e bu sezon yükselen Iğdır FK, sezona 3 puanla başladı. Boluspor ise puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Boluspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise sahasında Adanaspor'la karşılaşacak.
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