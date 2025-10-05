05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-081'
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-278'
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-081'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-038'
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
1-178'
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-078'
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
0-050'
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
1-021'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-179'
05 Ekim
Everton-C.Palace
1-180'
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
1-081'
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-080'
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Icardi'den tartışma yaratan paylaşım!

Galatasaray'da henüz tam anlamıyla hazır olmayan Mauro Icardi'nin, milli arada yurt dışına gitmesi ve sosyal medyadan paylaşım yapması tartışmalara neden oldu.

calendar 05 Ekim 2025 16:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Icardi'den tartışma yaratan paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından milli arada yurt dışına çıktı.

Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından pazar günü sosyal medya hesabından Madrid'de olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli futbolcunun bu paylaşımı tartışmaları da beraberinde getirdi.


Galatasaraylı bazı taraftarlar, Icardi'nin fiziksel olarak henüz hazır olmadığını ve milli arada ekstra çalışması gerektiğini savundu ve golcü futbolcunun bu hamlesine eleştiride bulundu. Sarı-kırmızılılarda bazı taraftarlar ise Icardi'yi savundu.

Mauro Icardi'nin paylaşımı


OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından, Icardi için "Sadece Icardi açısından bakmamak lazım. Maç öncesi yedekler küçük bir ısınma yapıyor. Bu, mecburi bir şey değil. Bazısı içeride çalışmasını yapıyor. Icardi'nin içeride de hazırlıkları oluyor. Çok uzun bir sakatlıktan çıktı. Fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlanma süreci var. Bu, çok takılınacak bir şey değil. Icardi olduğu için gündeme getiriliyor. Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Herkesin duygusu var. Icardi, takım kaptanımız. Her zaman takıma destek oluyor. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına aynı saygı ve sevgiyi gösteriyor." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan 32 yaşındaki Icardi, 5 kez ağları havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 8 3 3 2 10 12 12
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 1 6 7 16 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.