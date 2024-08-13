Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Lille maçı sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!
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13 Ağustos 2024 22:48
Son güncelleme 13 Ağustos 2024 23:05
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Lille maçı sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile resimlerini hikayesine koyarak ''Aşkın olayım'' şarkısını ekledi. 

Fenerbahçe'nin rakibi Lille de gün içerisinde 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme yapmıştı.

İşte o paylaşım;



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