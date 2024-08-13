Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Lille maçı sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.
Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile resimlerini hikayesine koyarak ''Aşkın olayım'' şarkısını ekledi.
Fenerbahçe'nin rakibi Lille de gün içerisinde 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme yapmıştı.
İşte o paylaşım;
Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile resimlerini hikayesine koyarak ''Aşkın olayım'' şarkısını ekledi.
Fenerbahçe'nin rakibi Lille de gün içerisinde 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme yapmıştı.
İşte o paylaşım;
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU