Galatasaray'dan velayet davası sebebiyle izin alan Mauro Icardi'nin geri dönüşünü Arjantin basını açıkladı.
"İZNİ SONA ERDİ"
America TV'deki Lape Club Social programında konuşan Leo Paradizo, "Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki izni sona erdi. 1 Temmuz'da rapor vermesi gerekiyordu ve bu kişisel durum nedeniyle bir hafta daha uzatmak için özel izin istedi. Maksimum zaman sınırı 7 Temmuz oldu. Mauro Icardi, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapacak" dedi.
"İZNİ SONA ERDİ"
America TV'deki Lape Club Social programında konuşan Leo Paradizo, "Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki izni sona erdi. 1 Temmuz'da rapor vermesi gerekiyordu ve bu kişisel durum nedeniyle bir hafta daha uzatmak için özel izin istedi. Maksimum zaman sınırı 7 Temmuz oldu. Mauro Icardi, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapacak" dedi.