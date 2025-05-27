27 Mayıs
E.Braunschweig-Saarbruecken
21:30
28 Mayıs
Huracan-Corinthians
03:30
28 Mayıs
Sao Paulo-Talleres
01:00
28 Mayıs
Botafogo RJ-Universidad de Chile
03:30
27 Mayıs
Grasshopper-Aarau
21:30
27 Mayıs
Trelleborgs FF-Helsingborg
20:00
27 Mayıs
Sandvikens IF-GIF Sundsvall
20:00
27 Mayıs
Daegu FC-Jeonbuk
0-4
27 Mayıs
Daejeon-Pohang Steelers
1-3

İç sahada yenilmezlik serisi, Kayseri'yi ligde tuttu!

Sezonun ikinci yarısında Kayserispor, sahasında yakaladığı yenilmezlik serisiyle ligde kaldı.

calendar 27 Mayıs 2025 18:20
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İç sahada yenilmezlik serisi, Kayseri'yi ligde tuttu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci devresinde sahasında oynadığı maçlarda elde ettiği puanlarla kümede kalmayı başardı.

Süper Lig'in ilk yarısını, 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 16. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devredeki teknik direktör değişikliğiyle çıkışa geçti.

Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ilk sınavını ligin 22. haftasında sahasında Trabzonspor'a karşı veren ve mücadeleden 0-0 berabere ayrılan Kayseri ekibi, bu karşılaşmanın ardından evinde oynadığı 8 müsabakada 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

9 maçlık yenilmezlik serisi

Sarı-kırmızlı ekip, ligin ikinci devresinde oynadığı 9 iç saha maçından 7 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Kayserispor, bu maçlarda Tümosan Konyaspor, Göztepe, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Onvo Antalyaspor'u mağlup ederken, Trabzonspor ve Bodrum FK ile berabere kaldı.

Teknik direktör Jakirovic yönetiminde 29 puan topladı

Sarı-kırmızılı ekip, Jakirovic'in takımın başına geçtiği ligin 22. haftasından itibaren en çok puan toplayan takımlarından biri oldu.

Jakirovic yönetiminde çıktığı 16 karşılaşmada sahadan 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrılan Kayseri temsilcisi, 29 puanı hanesine yazdırdı.

Kayseri ekibi, 16 maçlık bu periyotta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligde en çok puan toplayan takım olarak dikkati çekti.

Süper Lig'de 45 puanla 12'inci sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligin son haftasında 1 Haziran Pazar günü Reeder Samsunpor'a konuk olacak.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.