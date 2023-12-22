Ibrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor

Galatasaray yönetimi yapacağı takviyeleri düşünürken kadrodan sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Milan'da başkan danışmanlığına getirilen Zlatan İbrahimovic, Galatasaray'ın yıldızı için transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlayacak. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ibrahimovic Galatasaray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor
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22 Aralık 2023 09:09
Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

İtalyan medyası Victor Nelsson için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Kalulu, Thiaw ve Caldara'nın sakatlıkları nedeniyle savunmada büyük sıkıntı yaşayan İtalyan devi, 3 yeni isim belirlerken bunların arasında Nelsson da yer aldı.

Diğer iki isimlerse Aston Villa'da oynayan Lenglet ve Real Betis'te forma giyen 23 yaşındaki Juan Miranda...

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Milan'da başkan danışmanlığına getirilen Zlatan Ibrahimovic'in transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlayacağı belirtildi. Danimarkalı stoper bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta görev aldı.

Piyasa değeri 15 milyon Euro olan Nelsson'un Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. 

 
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