Ibrahimovic bizzat devrede: Rashford

Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in planları arasında yer almayan Marcus Rashford için yeni bir talip çıktı.



Daily Mail'de yer alan habere göre; Milan, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.



Haberde İtalyan devinin, İngiliz oyuncuyu kiralamak için kısa süre içinde MANU'ya teklif yapacağı yazıldı.



MAAŞI ENGEL OLABİLİR



Birçok talibi olan Marcus Rashford'un kış transfer döneminde takımdan kesin olarak ayrılması beklense de haftalık 390 bin euro olan maaşının işleri zorlaştırdığı da aktarıldı.



IBRAHIMOVIC ÇALIŞIYOR



Milan'da danışmanlık görevini yürüten Zlatan Ibrahimovic'in bu transfer için özel çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



Premier Lig'deki son maçına 7 Aralık 2024'teki Nottingham karşılaşmasında çıkan İngiliz yıldız, MANU'nun oynadığı son 5 lig maçında süre alamadı. Tüm kulvarlada bu sezon 24 maça çıkan Rashford, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



