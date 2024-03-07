İbrahim Üzülmez: 'Hayalim Beşiktaş'

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş itirafı geldi.
İbrahim Üzülmez TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Futbolu bıraktığımdan beri en büyük hayalim Beşiktaş'ta çalışmak. İstiyoruz ama kolay değil. Santos, şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama emin olun; bize de güvenilse, bize de o sorumluluk verilse biz de yaparız." dedi.
Genç çalıştırıcı ayrıca, "Saha içinden geldik ve çok üst düzey insanlarla çalıştık. Biz takımlara sürekli kriz dönemlerinde geliyoruz ve o takımları sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Sezon başında doğru bir planlama ile daha doğru işler yapacağımıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.
ALPASLAN ÖZTÜRK'ÜN SÖZLERİ
Kendisini daha önce eleştiren Alpaslan Öztürk ile ilgili ise İbrahim Üzülmez, "Oyuncu ile hoca aynı takımda bir birliktelik geçirmişse bu tarz konuşmalar yapılmamalı. Profesyonellikte o tarz şeyler söylerseniz döner gelir gelmez aynı takımda yer bulursunuz. Alpaslan'da da olduğu gibi. Alpaslan benimle konuşmak istediğini söyledi. Yanıma gelmesi benim için yeterliydi. Bir adım attı biz ona 3 adım atmalıyız. Ama keşke ikimiz de bu açıklamaları yapmasaydık." açıklamasını yaptı.
İbrahim Üzülmez TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Futbolu bıraktığımdan beri en büyük hayalim Beşiktaş'ta çalışmak. İstiyoruz ama kolay değil. Santos, şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama emin olun; bize de güvenilse, bize de o sorumluluk verilse biz de yaparız." dedi.
Genç çalıştırıcı ayrıca, "Saha içinden geldik ve çok üst düzey insanlarla çalıştık. Biz takımlara sürekli kriz dönemlerinde geliyoruz ve o takımları sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Sezon başında doğru bir planlama ile daha doğru işler yapacağımıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.
ALPASLAN ÖZTÜRK'ÜN SÖZLERİ
Kendisini daha önce eleştiren Alpaslan Öztürk ile ilgili ise İbrahim Üzülmez, "Oyuncu ile hoca aynı takımda bir birliktelik geçirmişse bu tarz konuşmalar yapılmamalı. Profesyonellikte o tarz şeyler söylerseniz döner gelir gelmez aynı takımda yer bulursunuz. Alpaslan'da da olduğu gibi. Alpaslan benimle konuşmak istediğini söyledi. Yanıma gelmesi benim için yeterliydi. Bir adım attı biz ona 3 adım atmalıyız. Ama keşke ikimiz de bu açıklamaları yapmasaydık." açıklamasını yaptı.
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