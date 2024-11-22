İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yasa dışı bahis açıklaması!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yasa dışı bahis ile ilgili HT Spor'da açıklamalar yaptı.
GALATASARAY'IN YAPTIĞI ANLAŞMA!
Galatasaray'ın yaptığı anlaşmaya değinen Hacıosmanoğlu, "İsmi haber portalı diye geçiyor. Biz o toplantıyı yaptığımız zaman Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmasına bir haber portalı adıyla geçtiği için müsaade ettik. Hatta şöyle bir şey oldu. Toplantı yaptık. Dursun başkan 'Biz bu anlaşmayı yaptık ama paralar 100, 150, 200 para parça gelince hemen iptal edin dedim. İptal edildi' dedi. Para parça gelince hemen kapatılmış. Biz sorumluluk size ait diye izin verdik." diye konuştuk.
"BUNU ENGELLEMEMİZ LAZIM"
Bunu engellemeri gerektiğini söyleyen TFF Başkanı, "O gün olay patladıktan sonra 2 kulüple daha anlaşmışlar. Adamlar o kadar adanmışlar ki Federasyon ne kadar ceza keserse kessin o kadar öderiz demişler. Reklamını yaptılar. Bunu engellememiz lazım. Adı geçen kulüplerin stadyumlarında ledlerde reklamını yaptılar. Ne hikmetse davaya bakan hakim bey takipsizlik kararı verdi. Biz cezayı kestik. Spor bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Ne hikmetse davaya bakan Hakim Bey takipsizlik kararı verdi." ifadelerini kullandı.
"BUNLAR FUTBOLU KİRLETEN ŞEYLER"
İbrahim Hacıosmanoğlu ayrıca, "Bunlar futbolu kirleten şeyler. Bu da Federasyonun tek başına yapacağı bir şey değil. Devletin ilgili organlarıyla beraber üstesinden gelmek lazım. Elimizden gelenin fazlasını yapmanın planlarını yapıyoruz. Topluma iyi örnek olmak istiyorsak buna engel olmamız lazım." açıklamasını yaptı.
GALATASARAY'IN YAPTIĞI ANLAŞMA!
Galatasaray'ın yaptığı anlaşmaya değinen Hacıosmanoğlu, "İsmi haber portalı diye geçiyor. Biz o toplantıyı yaptığımız zaman Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmasına bir haber portalı adıyla geçtiği için müsaade ettik. Hatta şöyle bir şey oldu. Toplantı yaptık. Dursun başkan 'Biz bu anlaşmayı yaptık ama paralar 100, 150, 200 para parça gelince hemen iptal edin dedim. İptal edildi' dedi. Para parça gelince hemen kapatılmış. Biz sorumluluk size ait diye izin verdik." diye konuştuk.
"BUNU ENGELLEMEMİZ LAZIM"
Bunu engellemeri gerektiğini söyleyen TFF Başkanı, "O gün olay patladıktan sonra 2 kulüple daha anlaşmışlar. Adamlar o kadar adanmışlar ki Federasyon ne kadar ceza keserse kessin o kadar öderiz demişler. Reklamını yaptılar. Bunu engellememiz lazım. Adı geçen kulüplerin stadyumlarında ledlerde reklamını yaptılar. Ne hikmetse davaya bakan hakim bey takipsizlik kararı verdi. Biz cezayı kestik. Spor bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Ne hikmetse davaya bakan Hakim Bey takipsizlik kararı verdi." ifadelerini kullandı.
"BUNLAR FUTBOLU KİRLETEN ŞEYLER"
İbrahim Hacıosmanoğlu ayrıca, "Bunlar futbolu kirleten şeyler. Bu da Federasyonun tek başına yapacağı bir şey değil. Devletin ilgili organlarıyla beraber üstesinden gelmek lazım. Elimizden gelenin fazlasını yapmanın planlarını yapıyoruz. Topluma iyi örnek olmak istiyorsak buna engel olmamız lazım." açıklamasını yaptı.