İBB Spor Okulları'na kayıtlar başladı

Spor Okulları'nda 40'tan fazla tesiste uzman eğitmenler tarafından 16 branşta çocuklara spor eğitimi verilecek.Sadece temel spor eğitimiyle sınırlı kalmayan Spor Okulları, aynı zamanda geleceğin profesyonel sporcularını yetiştirme vizyonunu da taşıyor. Gelişim gruplarına seçilen çocuklar, Gelişim Ligi Finali müsabakalarına da katılmaya hak kazanıyor. Profesyonel kulüp gözlemcilerinin de takip ettiği Gelişim Ligi Finali'nde beğenilen yetenekli çocuklar, altyapılara davet alıyor. 2020'den bu yana 4 bin 861 çocuk gelişim gruplarına seçilirken, yaklaşık 700'ü 97 farklı profesyonel ve amatör kulüplerin altyapısına seçildi.İBB Spor İstanbul Spor Okulları'nın en büyük farkı, Çocuk Koruma Politikası'na da sahip olması. Çocukların her anlamda güvenli bir ortamda ve güvenilir kişiler eşliğinde spor yapması için Spor İstanbul eğitmenleri, Çocuk Koruma Politikası çerçevesinde eğitimden geçiriliyor. Ayrıca İBB Spor İstanbul Spor Okulları'nda öğrencilerin fiziksel gelişimleri için bilimsel test ve ölçümler yapılarak, sporcu karneleri çıkartılıyor. Çocuklar, test sonuçlarına göre uygun antrenman grupları ve branşlara yönlendiriliyor. Dönem içinde düzenlenen seminerlerle çocuklara ve ailelerine bilgilendirmeler yapılarak, sağlıklı bir planlama sağlanıyor.2024-2025 sezonunda Spor Okulları'nın bir dönemlik kayıt ücreti ise 40 TL. Kayıt yaptıracak çocuklar için İstanbulkart Başvuru Merkezi'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart temin edilmesi gerekiyor.Spor Okulları ile ilgili tüm detaylara ve kontenjan bilgilerine https://spor.istanbul/spor-okullari/ adresinden erişilebilirken, kayıt işlemleri de https://online.spor.istanbul/ adresinden yaptırılabilecek.- Atletizm (7-10 yaş)- Badminton (6-15 yaş)- Basketbol (7-15 yaş)- Buz pateni (5-15 yaş)- Capoeira (5-17 yaş)- Jimnastik (3-8 yaş)- Deniz küreği (13-16 yaş)- Futbol (6-17 yaş)- Hareket egzersiz (6-13 yaş)- Judo (5-17 yaş)- Karate (5-17 yaş)- Kungfu & wushu (6-15 yaş)- Taekwondo (5-17 yaş)- Tenis (5-15 yaş)- Voleybol (7-15 yaş)- Yüzme (4-13 yaş)- 1. Dönem: 7 Eylül-1 Kasım 2024- 2. Dönem: 2 Kasım-27 Aralık 2024- 3. Dönem: 28 Aralık 2024-21 Şubat 2025- 4. Dönem: 22 Şubat-25 Nisan 2025- 5. Dönem: 26 Nisan-22 Haziran 2025- 6. Dönem: 23 Haziran-31 Ağustos 2025