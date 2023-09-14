İbanoğlu: 'Bize güven duyulması lazım'

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, Denizli'de hakem ve gözlemcilerin 2023-2024 sezonu açılışına katıldı.



Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Denizli Şubesi tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan İbanoğlu, yeni sezonun futbol camiası ve hakemlere hayırlı olmasını diledi.



Türkiye'deki yaklaşık 10 bin hakemin adil görev yapmaları için çalıştıklarını belirten İbanoğlu, "Görevimizin adı güzel ama ağırlığı çok fazla. İnsanların ümit beslediği bir alan. Türkiye'de 10 bine yakın hakem var. Bu hakemlerin adalet dağıtmasını sağlayan, adaletle onlara görev veren, maçlarda başarılarını organize eden, onlara destek veren, eğitimlerini organize eden bir kurulun başıyız." dedi.



"BİZE GÜVEN DUYULMASI LAZIM"



Hakemlerin adil olmaları ve güven vermeleri gerektiğini ifade eden İbanoğlu, hakem adaylarına seslenerek şunları söyledi:



"Yorulsak dahi haftanın 7 günü çalışmamız gereken bir alandayız. Çünkü elinize düdüğü ya da bayrağı aldığınız zaman orada adaleti dağıtacak olan sizlersiniz. Adil ve doğru kararlar vermemiz lazım, bize güven duyulması lazım. O nedenle sizlere çok büyük iş düşüyor. Bunun temelinde sabır ve inançla çalışma yatıyor. Biz bu sorumluluk ve yetkilerimizi gelecek nesillerdeki kardeşlerimizin hizmetinde kullanacağız."



Türkiye liginin zorluğuna değinen İbanoğlu, "Arkadaşlarımız UEFA'da çok güzel maçlara gidiyor, Avrupa maçlarına gidiyor. Avrupa'dan tertemiz geliyorlar ama Türkiye'deki şartlar biliyorum ki çok zor. Bu şartlar altında herkesin kazanmak istediği bir ortamda adil oranı yapmak durumundasınız. O nedenle hem kafa olarak hem de fizik olarak daima hazır olmamız gerek." ifadelerini kullandı.



İbanoğlu, Pamukkale Üniversitesi'nin antrenörlük bölümünde aday hakemlik kurslarının başlayacağını sözlerine ekledi.



Törene; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İl Hakem Kurulu Başkanı Hayati Ünal, TFFHGD Denizli Şubesi Başkanı Emrah Bayrakçı, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, Denizli bölgesi hakemleri, amatör kulüp başkanları ve antrenör öğrenciler katıldı.



