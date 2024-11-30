Hüseyin Yücel, takımla bir araya geldi

Beşiktaş'ta başkan Hüseyin Yücel, Ümraniye'de takımla bir araya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hüseyin Yücel, takımla bir araya geldi
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30 Kasım 2024 16:47
Son güncelleme 30 Kasım 2024 17:39
Beşiktaş Kulübünde başkan Hüseyin Yücel ve yöneticiler, siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından organize edilen buluşmada başkan Hüseyin Yücel'in yanı sıra asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı.

Başkan Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün içinden geçtiği süreçle ilgili bilgilendirdiği futbolculara Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak maçta başarı diledi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Hüseyin Yücel, Futbol A Takımımızla Buluştu

Başkanımız Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcularımızla bir araya geldi.

Buluşmada; Asbaşkanlarımız Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar da yer aldı."







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