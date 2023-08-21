Hüseyin Eroğlu:''Kazanmak istiyorduk olmadı''

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Eroğlu:''Kazanmak istiyorduk olmadı''
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21 Ağustos 2023 23:38
Süper Lig'in 2.haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu maç sonları konuştu.

Eroğlu, ''İç saha maçımızı kazanmak istiyorduk ama olmadı. Fenerbahçe'ye karşı hazırlandık, onları konfor alanından çıkartırsak sıkıntı yaratacağımızı biliyorduk. İlk yarı belli bölümelrde iyi yaptık ve Fenerbahçe'ye göre daha çok poziyona girdik. Fenerbahçe'nin etkili isimlerinin bağlantılarını kesmeye çalıştık. Savunmada iyi durduk ama Fenerbahçe ile oynuyoruz. Bir pozisyonda gol yedik ve maçı kaybettik. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha iyi bir takım olacağız'' dedi.

Tecrübeli teknik adam transfer hakkında ise ''Forvet, orta saha transferi için başkanımız Yüksel Yıldırım çalışmalara devam ediyor. Daha 38 hafta var. Daha iyi takım olmaya çalışacağız'' dedi.

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