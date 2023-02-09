Hüseyin Eroğlu destek çağrısında bulundu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, futbolculara, depremzedeler için başlatılan kampanyalara destek olmaları çağrısı yaptı.



Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde takım oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.



Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremde acıların çok büyük olduğuna işaret eden Eroğlu, "Pandemi döneminde, iki yıl önce benim evimin, akrabalarım, dostlarımın bulunduğu bölgede büyük İzmir depremini yaşadık. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu acının yaralarını sararken şimdi de 10 ilimizde birden deprem oldu. Pandemide binlerce insanımız hayatını kaybetti. Onlar birilerinin anne, babası, evladıydı. Şimdi yine bir deprem felaketi ile karşı karşıyayız." dedi.



Türk halkının, depremin acılarının sarmak için yoğun uğraş verdiğine işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:



"Acımız gerçekten çok büyük. Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Bu durumdan, daha fazla birbirine sarılıp daha fazla yardımlaşarak kurtulacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Önce biz, sonra Samsunspor, sonra Samsun kenti, sonra bütün Türkiye, kulübümüz ve sizler bunun adımlarını attınız ve kampanyalara destek oldunuz. Olmaya da devam edeceğiz. Size 'hayat devam ediyor' demeyeceğim. Hepimiz karmakarışık duygular yaşıyoruz. Size tek tavsiyem birbirinizle konuşun, yaşadığınız duyguları aktarın ve kenetlenin."





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