Hulusi Belgü'den Ali Koç'a eleştiri

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısında Hulusi Belgü, başkan Ali Koç ve yönetimini eleştirdi.



Belgü'nün sözleri şu şekilde;



"LİDER GİBİ DAVRANMADINIZ"



"Hiçbir zaman lider gibi davranmadınız. Vitor Pereira gibi her kulüpte problem yaşayan, yıldızlarla anlaşamayan, Fenerbahçe'deki performansı ortada olan bir hocayı getirdiniz."



"COMOLLI, KRUSE, ZAJC"



"Önce Comolli'ye sonra da menajerlik şirketlerine kulübü teslim ettiniz. 3 sene takımın sol beki yoktu. Kruse ile hayatının pokeri dediniz, yüklü bir tazminat ödediniz. Zajc isimli futbolcunun transferi için Hollanda'da bir şirkete para kaptırdınız."



"RAMI'DEN BEKLENTİNİZ NEYDİ?"



"Bu takıma Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz. Adil Rami'den beklentiniz neydi sizin?"



"PROBLEM SİZSİNİZ"



"4 sene sonunda görüyorum ki problem sizsiniz. Her şeyi çok iyi bildiğinizi ve tek başınıza kulübü yöneteceğinizi sanıyorsunuz."



"BU İŞ SİZLE OLMAYACAK"



"Sizi genel kurul kararı almaya devam ediyorsunuz. Tarihteki en kötü yönetim olarak geçiyorsunuz. Bu sözlerimden sonra daha da hiddetleneceksiniz. Umarım bu işin sizinle olmayacağını anlarsınız."



ALİ KOÇ'UN HULUSİ BELGÜ'YE CEVABI



"Hulusi Belgü Bey beni iyi dinleyin. Çıkın aday olun bu kadar şikayetiniz varsa. Beni kerhen destekleyenler, Aziz Yıldırım'ı nasılsa geçemeyiz, Ali Koç geçsin, o gelince onu deviririz zihniyetinde insanlar var, siz onlardan birisiniz. Siz Fenerbahçe'yle var olanlardansınız. Yönetimi Fenerbahçe'yi tanımayan insanlardan oluşturdunuz diyorsunuz. Aday olduğunuz yönetime bir zat aldınız ve o zat, Fenerbahçe'nin kadın basketbolcularını transfer etti kendi takımına. Çok seviyordu Fenerbahçe'yi herhalde, sayın Aziz Yıldırım'la aralarında yakışmayan bir polemik yaşandı. Doğru olduğunuz çok yer var, evet beceremedik, başarısız olduk ama sizin buraya çıkıp yalanlarla bizi küçük düşürmenize müsaade etmeyeceğim.



Size dedim, çıkın aday olun. Belki şanslı olursunuz, hayallerinizdeki Fenerbahçe'yi yaratabilirsiniz. Ancak ben artık sizin camiamızı, beni yıpratmak için attığınız tweetlerden bıktım. Sizinkilerin gerçeklik payı yok. Hangi genel kurulda bütün üyeler geliyor. Türk spor tarihine geçen başkanlık seçimimiz 21 bin kişiydi. Pamela Anderson'ın sevgilisini getirdiniz diyorsunuz, kötü futbolcu getirdin diyin, ne alaka Pamela Anderson. Bir lokantada yaptığımız buluşmada basketbol takımını al dedim. Ne oldu? Yok halka açacakmışsınız da... Futbol takımını halka açtık, açtığımıza pişmanız.



Aykut Kocaman'ı yollayacaksak neden beklemişiz. Bunun bir cetveli mi var? Aziz Bey ne kadar haklıymış ya. Aykut Kocaman'ı ben kovmadım. Kocaman benim için bu camianın en kutsal değerlerinden biridir. Bence maskenizi takın, Miami'den geldiniz kovid bulaştırmayın. Kurallara uyun lütfen.



Kulübün parasına zarar getirmeyi hiçbir şekilde kabul etmem. Yok ben menajerlere teslim etmişim kulübü, hangi menajere etmişim kulübü? Bizim çalıştığımız bir sürü menajer var. Bak kardeşim iddia sahibi sensin, gel burada ispat et. Kimsin sen ya! Gelip burada çamur atıyorsun. Ne demek o! Kendine gel! Terbiyesiz! Beni ve yönetimimi para götürmekle suçluyorsun."





