FA Cup 3. tur mücadelesinde Hull City, sahasında Birmingham ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.



Karşılaşmada Birmingham, 18. dakikada Lukas Jutkiewicz'in attığı golle öne geçti. Hull City, bu gole 87. dakikada Matty Jacob ile karşılık verdi.



Hull City'de Ozan Tufan, 59. dakikada oyuna dahil oldu.



1-1'lik beraberliğin ardından, FA Cup'taki format gereği iki takım arasında bu kez Birmingham'ın evinde bir maç daha oynanacak.





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