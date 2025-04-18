Hull City deplasmanda tek golle mağlup!

İngiltere Championship'in 43. haftasında Swansea ile Hull City karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Swansea.com Stadyumu'nda oynanan maçta Swansea, Hull City'i 1-0 mağlup etti.
Maçtaki tek gol, 51. dakikada Zan Vipotnik'in penaltıdan attığı golle geldi.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Swansea, ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti ve ligde 57 puana yükselerek 11. sırada yer aldı.
Hull City ise ligde üst üste 3. maçından galibiyet çıkaramamış oldu ve 45 puanla 20. sırada yer alıyor.
Swansea.com Stadyumu'nda oynanan maçta Swansea, Hull City'i 1-0 mağlup etti.
Maçtaki tek gol, 51. dakikada Zan Vipotnik'in penaltıdan attığı golle geldi.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Swansea, ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti ve ligde 57 puana yükselerek 11. sırada yer aldı.
Hull City ise ligde üst üste 3. maçından galibiyet çıkaramamış oldu ve 45 puanla 20. sırada yer alıyor.