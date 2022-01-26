Hull City'den bu kez Pelkas'a kanca!

Sezona Vitor Pereira ile giren sarı lacivertlilerde, kötü gidişatın ardından yol ayrımına gidilirken Portekizli teknik adamın fazla forma şansı vermediği Dimitris Pelkas, geçen sezonki performansının çok gerisinde kaldı.



Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası istediği dönüşü gerçekleştiremeyen Pelkas'ın takımdan gönderilmesi gündeme gelirken oyuncu için birçok Avrupalı takım bekleyişe geçti.



HULL CITY DE DEVREYE GİRİYOR



Ukrayna'dan Zorya'nın talip olduğu Pelkas'a, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de teklif yaptığı iddia edildi.



Yunan basınında yer alan habere göre, sarı lacivertlilerden Allahyar'ı 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlanan Hull City, 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.



SÖZLEŞMESİ 2023'TE SON BULUYOR



Hull City'nin, Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pelkas için kiralama teklifi yapabileceği belirtildi.



Fenerbahçe ile toplamda 54 maça çıkan Pelkas, 9 gol atıp 8 de asist yaptı.



Allahyar için Fenerbahçe ile anlaşmayan varan Hull City, Miha Zajc için de sarı lacivertli takıma teklif götürmüştü.





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