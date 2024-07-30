Hull City'de gündem Crespo!

Hull City'de Miguel Crespo transferi yeniden gündeme geldi. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hull City'de gündem Crespo!
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30 Temmuz 2024 17:31
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 17:35
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu kadrosuna katabilir.

Baz Cooper'ın haberine göre, İngiliz temsilcisi, Crespo ile ilgileniyor. Ancak Portekizli orta saha konusunda bir gelişme yaşanırsa, bu gelişmenin transfer döneminin son bölümünde olması bekleniyor.

UEFA KADROSUNA YAZILMADI

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Crespo, UEFA kadrosuna da dahil edilmemişti. Crespo, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Rayo Vallecano'da geçirmişti.

FENERBAHÇE'DEKİ SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'nin 2021 yazında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe forması altında 80 maça çıkan Crespo, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.

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