NBA'in eski yıldızlarından Dwight Howard, Los Angeles Lakers'ın 2020'deki şampiyonluk kadrosunu hiç bozmamış olmasını dilediğini söyledi.



Lakers ekibi 2020'deki şampiyonluğunu, kadroda birden fazla veteran oyuncunun rol üstlendiği dengeli bir kadroyla kazanmıştı.



Bu veteran oyunculardan biri olan Howard, takımın şampiyonluk çekirdeğini tutmaya devam etmiş olmasını dilediğini şu sözlerle açıkladı:



"Lakers'ı çok seviyorum. Orada şampiyon olmuştuk ve keşke bunu tekrarlama şansımız olsaydı çünkü o kadro çok iyiydi. Her şeye sahiptik."



Howard, 2019-20 sezonunda Lakers için oynadığı 69 maçta 7.5 sayı, 7.3 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları yakalamış ve kariyerindeki tek şampiyonluğu kazanmıştı.



Eski yıldız oyuncu, NBA'deki son sezonu olan 2021-22 sezonunda ekibe yeniden katılmış ve o yıl 6,2 sayı ve 5,9 ribaund ortalamaları yakaladıktan sonra, geçtiğimiz yaz herhangi bir takımdan teklif alamayınca Tayvan'a gitmişti.



