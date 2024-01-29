Houston Rockets'ın, Portland Trail Blazers'ın pivotu Robert Williams III ile ilgilendiği bildirildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, 'This League Uncut' isimli podcast'inde Williams'ın sağ diz ameliyatı nedeniyle sezonu kapatmış olmasına rağmen takımların kendisiyle ilgilendiğini söyledi.



Rockets koçu Ime Udoka'nın, Boston Celtics'le birlikte geçirdikleri dönemden beri Williams'ı çok sevdiği ve Houston'ın da takımın yıldızı olan temsilcimiz Alperen Şengün'ün yedeği olarak pivot takviyesi aradığı bildirildi.



Gelecek sezonda tamamen iyileşmesi beklenen Williams'ın bu yıl 11,6 milyon dolar maaşı bulunuyor ve sözleşmesi 2025-26 sezonuna kadar sürecek.



