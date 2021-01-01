Horry, Dennis Schröder'ı yerden yere vurdu!

Eski NBA oyuncusu Robert Horry, serbest oyuncu döneminde henüz takım bulamayan Dennis Schröder'ı, Los Angeles Lakers'la "oyunlar oynamaya" çalıştığı için ağır bir şekilde eleştirdi.



Son haftalarda kendisine olan ilginin azaldığı bildirilen Schröder, henüz bir takımla anlaşamadı.



Horry kısa süre önce ESPN'in The Jump programına katıldı ve kalmak istediğini iddia etmesine rağmen Lakers'la "oyunlar oynamaya" çalıştığını belirttiği Schröder'ı yerden yere vurdu:



"'Lakers'ta kalmak istiyorum' dedin, ama oyunlar oynamaya karar verdin. Şimdi de oyun planın felakete dönüştü. Ne yapacağını bilmiyorsun. Lakers ile anlaşmadığın için muhtemelen yaklaşık 60 milyon dolar kaybettin.



Artık muhtemelen tek yıllık bir anlaşma imzalamak zorunda kalacaksın, çünkü Lakers kadroya bir sürü oyuncu doldurdu ve seni tutacaklarını düşünmüyorum. Senin için yerleri kalmadı.



Kendisi bu ligde bir ilk beş oyuncusu olmak istiyordu. Şimdi nereye giderse gitsin, tekrar yedek olacak. Umarım geçmişte Isaiah Thomas'a olduğu gibi, tüm bu parayı kaybedeceği ve asla telafi edemeyeceği gibi bir durum olmaz."



