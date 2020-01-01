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Horford: "Philadelphia'da hücumdaki rolüm çok sınırlı"

Philadelphia 76ers oyuncusu Al Horford, Sixers hücumundaki rolünün "çok sınırlı" olduğunu iddia etti.

Philadelphia 76ers oyuncusu Al Horford, Sixers hücumundaki rolünün "çok sınırlı" olduğunu iddia etti.

Sixers, Joel Embiid, Ben Simmons ve Tobias Harris'ten başlayarak oldukça fazla skorere sahip. Sonuç olarak, Horford'un hücumda eline değen top sayısı, bu sezon Boston Celtics'e kıyasla düşmüş durumda.

Horford yeni rolünde bir adapte olma sürecinden geçtiğini itiraf etse de, bunun onun için sinir bozucu olduğu gerçeğini değiştirmiyor:

"Ekip için sahadayım ve bize yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum. Ama hücumda, yapabileceğim şeyler konusunda çok sınırlıyım. Yani bu şeyleri kontrol edemiyorum. Tek yapmam gereken takım için sahada olduğumdan emin olmak ve kazanmamıza yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışmak."

Sixers dün gece Indiana Pacers'a karşı 115-97'lik bir yenilgi almış ve Horford, 29 dakika forma giyip maçı 2/12 isabetle sadece 5 sayıyla tamamlamıştı.


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