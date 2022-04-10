Hollanda'da Ali Akman, VAR mağduru!

Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen Ali Akman, takımının Twente ile oynadığı mücadelenin 57. dakikasında kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hollanda'da Ali Akman, VAR mağduru!
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10 Nisan 2022 00:14
Hollanda Eredevise ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Türk futbolcu Ali Akman, takımının evinde Twente'yi ağırladığı maçta kırmızı kart gördü.

Genç oyuncunun yaptığı faule 55. dakikada sarı gösteren hakem, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve Ali Akman'ı direkt kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

Ali Akman'ın oyundan atılmasının ardından Twente'nin attığı gollere engel olamayan NEC Nijmegen, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Genç oyuncu Ali Akman, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetti.

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