Hokeyde milliler, Ukrayna ile yenişemedi

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Ümit Milli Erkek Hokey Takımı, Ukrayna ile 3-3 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Hokeyde milliler, Ukrayna ile yenişemedi
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19 Ocak 2023 16:26
Ümit Milli Erkek Hokey Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Ukrayna ile 3-3 berabere kaldı.

Nymburk kentinde devam eden Salon Hokey 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Avusturya, İtalya, İsviçre ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Milli takım bugün ilk maçında Ukrayna ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar günün ikinci maçını ise TSİ 19.15'te İsviçre ile oynayacak.

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