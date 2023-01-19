Hokeyde milliler, Ukrayna ile yenişemedi

Ümit Milli Erkek Hokey Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Ukrayna ile 3-3 berabere kaldı.



Nymburk kentinde devam eden Salon Hokey 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Avusturya, İtalya, İsviçre ve Ukrayna ile mücadele edecek.



Milli takım bugün ilk maçında Ukrayna ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar günün ikinci maçını ise TSİ 19.15'te İsviçre ile oynayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ