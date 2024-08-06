Hoffenheim, Szalai'ye talip arıyor!

Hoffenheim, kadrosunda düşünmediği bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'ye talip arıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hoffenheim, Szalai'ye talip arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2024 18:01
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin Hoffenheim macerası sona ermek üzere.

Macar basınında yer alan habere göre; Hoffenheim, Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Attila Szalai'yi gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor.

Alman ekibinin geçtiğimiz sezonun başında beklediği verimi alamadığı ve sezon ortasında Freiburg'a kiraladığı Szalai'ye talip aradığı belirtildi.

TALİP ÇIKMADI

Macar oyuncu için kısa süre önce Trabzonspor ile görüşmelerin yaşandığı ancak olumsuz sonuçlandığı belirtilirken, 26 yaşındaki isme şu an için herhangi bir talip olmadığı ifade edildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery