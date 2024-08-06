Hoffenheim, Szalai'ye talip arıyor!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin Hoffenheim macerası sona ermek üzere.



Macar basınında yer alan habere göre; Hoffenheim, Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Attila Szalai'yi gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor.



Alman ekibinin geçtiğimiz sezonun başında beklediği verimi alamadığı ve sezon ortasında Freiburg'a kiraladığı Szalai'ye talip aradığı belirtildi.



TALİP ÇIKMADI



Macar oyuncu için kısa süre önce Trabzonspor ile görüşmelerin yaşandığı ancak olumsuz sonuçlandığı belirtilirken, 26 yaşındaki isme şu an için herhangi bir talip olmadığı ifade edildi.





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