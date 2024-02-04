Bundesliga'nın 20. haftasında Niko Kovac'ın ekibi Wolfsburg ile Pellegrino Matarazzo'nun yönetimindeki Hoffenheim karşı karşıya geldi.



Volkswagen Arena'da oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken; konuk ekip Hoffenheim'ın gollerini 6. dakikada Maximillian Beier ve 66. dakikada Grischa Prömel kaydetti. Ev sahibi Wolfsburg gollerini 58. dakikada Lovro Majer ve 70. dakikada penaltıdan yine Lovro Majer kaydetti.



Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Hoffenheim 26 puana ulaşırken, Wolfsburg 23 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Wolfsburg deplasmanda Union Berlin'e konuk olurken, Hoffenheim evinde Köln'ü ağırlayacak.



