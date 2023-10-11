Hırvatistan Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Hırvatistan Milli Takımı, Perşembe günü oynayacağı Türkiye maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Hırvatistan Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
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11 Ekim 2023 22:21
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında Perşembe günü A Milli Takım'ı konuk edecek Hırvatistan hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Opus Arena'da teknik direktör Zlatko Dalic yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Çalışma öncesinde saha ortasında takımı toplayan Kaptan Luka Modric, arkadaşlarına kısa bir konuşma yaptı.

Hırvatistan'da sakatlığı bulunan forvet oyuncusu Bruno Petkovic takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Dalic de Petkovic'in yanına gelerek bir süre konuştu.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Hırvatistan ile Türkiye arasında Opus Arena'da oynanacak karşılaşma, Perşembe akşamı TSİ 21.45'te başlayacak.

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