Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı: Dominik Livakovic

Hırvatistan'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı İskoçya ve Portekiz maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Kadroda, Fenerbahçe'de forma giyen kaleci Dominik Livakovic de yer aldı.
İşte Hırvatis'tan'ın aday kadrosu;
KALECİLER: Livakovic, Ivusic, Labrovic, Kotarski.
SAVUNMA: Gvardiol, Caleta-Car, Sosa, Sutalo, Jakic.
ORTA ALAN: Modric, Kovacic, Mario Pasalic, Vlasic, Luka Sucic, Baturina, Petar Sucic, Nikola Moro.
HÜCUM: Perisic, Kramaric, Petkovic, Budimir, Orsic, Pjaca, Marco Pasalic, Matanovic.
Kadroda, Fenerbahçe'de forma giyen kaleci Dominik Livakovic de yer aldı.
İşte Hırvatis'tan'ın aday kadrosu;
KALECİLER: Livakovic, Ivusic, Labrovic, Kotarski.
SAVUNMA: Gvardiol, Caleta-Car, Sosa, Sutalo, Jakic.
ORTA ALAN: Modric, Kovacic, Mario Pasalic, Vlasic, Luka Sucic, Baturina, Petar Sucic, Nikola Moro.
HÜCUM: Perisic, Kramaric, Petkovic, Budimir, Orsic, Pjaca, Marco Pasalic, Matanovic.