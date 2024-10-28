Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı: Dominik Livakovic

Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic, ülkesi Hırvatistan'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı İskoçya ve Portekiz maçlarının aday kadrosunda yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı: Dominik Livakovic
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28 Ekim 2024 14:31
Son güncelleme 28 Ekim 2024 15:05
Hırvatistan'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı İskoçya ve Portekiz maçlarının aday kadrosu açıklandı. 

Kadroda, Fenerbahçe'de forma giyen kaleci Dominik Livakovic de yer aldı. 

İşte Hırvatis'tan'ın aday kadrosu;
 KALECİLER: Livakovic, Ivusic, Labrovic, Kotarski.

SAVUNMA: Gvardiol, Caleta-Car, Sosa, Sutalo, Jakic.

ORTA ALAN: Modric, Kovacic, Mario Pasalic, Vlasic, Luka Sucic, Baturina, Petar Sucic, Nikola Moro.

HÜCUM: Perisic, Kramaric, Petkovic, Budimir, Orsic, Pjaca, Marco Pasalic, Matanovic.



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