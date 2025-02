Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin Milli Takım'a oyuncu göndermemesi hakkında TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, açıklama yaptı.



FENERBAHÇE'NİN OYUNCU GÖNDERMEMESİ



Süreci takip edeceklerini söyleyen Türkoğlu, " Süreci yaz aylarına kadar yakından takip edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutumun aynı şekilde devam etmesi halinde, yönetim olarak gerekli yaptırımları uygulamaktan çekinmeyeceğimizi açıkça belirtmek isteriz. Bu durum, sporcularımız da dahil olmak üzere herkes için geçerlidir.



Biz her zaman iletişimin ve zamanın bazı şeyleri değiştirebileceğine inanan bir yönetim olduk. Ancak, milli takım açısından Avrupa Şampiyonası sürecine girerken aynı tavır devam ederse, kim olursa olsun, yönetim olarak daha önce gösterdiğimiz kararlılığı sürdürmeye devam edeceğimizi herkesin huzurunda ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.



"ŞAŞKINIZ"



Sürecin uzamasından dolayı şaşkın olduklarını söyleyen Türkoğlu, "Süreci her zaman yakından takip eden bir yönetim olduk ve anlayışımız da her zaman bu yönde olmuştur. Hiçbir zaman diyalogdan kaçan bir yönetim olmadık. Ancak bazı konulara burada girmemizin doğru olmayacağını düşünüyorum, çünkü buraya gelen ve davet edilen oyunculara haksızlık olur. Sonuçta onlar şu an milli takım formasını giymek için buradalar.



Bu sürecin bu kadar uzaması bizi şaşırttı, çünkü zamanın doğru yönetildiğinde olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesi elbette istemediğimiz bir durum. Ancak şu anki odak noktamız, milli formayı giyecek oyuncuların Perşembe ve Pazar günkü maçlarda en iyi performanslarını sergilemeleri olacaktır." dedi.



KADRO YAPILANMASI



Kadro yapılanması hakkında konuşan Türkoğlu, " Yönetim olarak aldığımız kararlarda her zaman sporcunun menfaatlerini ön planda tuttuk. Burada da vurgulamak istediğim en önemli nokta budur. Sporcunun bu süreçte bir ikilem içinde kalmasının doğru olmadığına inandık.



Avrupa Şampiyonası'na giderken, sürecin daha sağlıklı yönetilmesi gerektiğini düşündük çünkü eleme aşamasını garantilemiş bir takımız. Sporcumuzun bu tür bir polemiğin içine çekilmesini istemedik, çünkü bunun geri dönüşleri bazen çok ağır olabilir. Hatta disiplin cezası alması gerekebilir ve aylarca sahalardan uzak kalabilirdi.



Tam da bu nedenle, mevcut kadroyla devam etmenin en doğru karar olduğunu düşündük." sözlerini sarf etti.





ALPEREN ŞENGÜN



Son olarak NBA'da All-Star'a seçilen Alperen Şengün hakkında konuşan Türkoğlu, "Ülkemizi Amerika'da en iyi şekilde temsil eden bir basketbolcumuz Alperen Şengün'ü NBA All-Star'da gösterdiği performansla ülkemizi gururlandırdığı için tebrik etmek istiyorum. İnşallah bu başarısı uzun yıllar devam eder ve kendisi Türk gençliğine örnek bir şekilde Amerika'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye davet eder." dedi.



NE OLMUŞTU?



Fenerbahçe, Ergin Ataman nedeniyle A Milli Takım'a oyuncu göndermeme kararı almıştı.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:



"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.



Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları "Milli Takım Başantrenörlüğü" saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.



Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.



Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.



Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs;



'saygınlık, tarafsızlık gibi' olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."



NELER YAŞANDI?



Ergin Ataman, Panathinaikos ile Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçında 3-1'lik derbi maçın skoruna göndermede bulundu.



Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ataman için, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız." demişti.



Ergin Ataman, daha sonra Fenerbahçe'den özür dilemişti. Ataman'ın o açıklaması şu şekilde;



"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basın da yansıyan "3-1" hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır.



Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim.



Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim."