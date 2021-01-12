Hidayet Türkoğlu: "Görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, görevlerine devam ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hidayet Türkoğlu: 'Görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum'
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12 Ocak 2021 15:18
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, görevlerine devam ettiğini bildirdi.

Türkoğlu, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum."



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