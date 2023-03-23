Hentbolda toplu sonuçlar!

Erkekler Süper Ligi'nin 16. haftası oynanan beş maçla tamamlandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda toplu sonuçlar!
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23 Mart 2023 22:26
Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nun 16. haftası sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 16. haftada oynanan beş karşılaşmanın sonuçları şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 34-33

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 31-33

Spor Toto-Beykoz Belediyespor: 33-34

Ümraniye Belediyespor-Mihalıççık: 29-33

MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 32-38

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