Hentbolda toplu sonuçlar!

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nun 16. haftası sona erdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 16. haftada oynanan beş karşılaşmanın sonuçları şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 34-33
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 31-33
Spor Toto-Beykoz Belediyespor: 33-34
Ümraniye Belediyespor-Mihalıççık: 29-33
MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 32-38
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 16. haftada oynanan beş karşılaşmanın sonuçları şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 34-33
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 31-33
Spor Toto-Beykoz Belediyespor: 33-34
Ümraniye Belediyespor-Mihalıççık: 29-33
MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 32-38
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