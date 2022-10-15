Hentbolda rakibimiz Kuzey Makedonya

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya ile Van'da karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda rakibimiz Kuzey Makedonya
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15 Ekim 2022 13:46
A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 1. Grup'taki ikinci maçında Van'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Avusturya Hentbol Federasyonundan Radojko Brkic ile Andrei Jusufhodzic hakem ikilisi yönetecek.

Karşılaşma öncesinde bugün saat 18.00'de maçın oynanacağı Nur Tatar Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek.

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