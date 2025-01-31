Hentbolda haftanın programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda haftanın programı
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31 Ocak 2025 14:41
Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

1 Şubat Cumartesi:

16.00 Üsküdar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Çamlıca)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı (Celal Atik)

2 Şubat Pazar:

14.00 Kırşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Kırşehir)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

3 Şubat Pazartesi:

19.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

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