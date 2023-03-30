Hentbolda depremzede takımların maçları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen takımların yer aldığı Hentbol Kadınlar 2. Lig A Grubu'nda maçlar, Ankara'da tamamlandı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, THF Spor Tesisleri'nde ağırlanan takımlar, kalan grup maçlarını başkentte oynadı.



Grubunu ilk iki sırada bitiren Nurdağı HEM ile Osmaniye Arenaspor play-off turuna yükseldi.



Hentbolcular, maçların ardından Anıtkabir'i de ziyaret etti.



Ankara'da üç gün süren Kadınlar 2. Lig A Grubu'nun 6, 7 ve 8. hafta maç sonuçları şöyle:



6. Hafta:



Nurdağı HEM-Güneşin Çocukları: 53-30



Genç Nesil Bilişim-Osmaniye Arenaspor: 21-40



7. Hafta:



Güneşin Çocukları-Osmaniye Arenaspor: 16-32



Genç Nesil Bilişim-Nurdağı HEM: 31-60



8. Hafta:



Nurdağı HEM- Osmaniye Arenaspor: 36-22



Güneşin Çocukları- Genç Nesil Bilişim: 19-25





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