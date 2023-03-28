Hentbolcular Ankara'da iftarda buluştu

Deprem felaketinden etkilenen Hentbol Kadınlar 2. Lig A Grubu takımları, Ankara'da yarın başlayacak maçlar öncesinde iftar yemeğinde bir araya geldi.



Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) binasındaki iftar programına Güneşin Çocukları, Genç Nesil Bilişim, Nurdağı HEM ve Osmaniye Arena takımlarının teknik ekipleri ve oyuncuları katıldı.



Şanlıurfa ekibi Güneşin Çocukları'nın kaptanı Zeliha Nur Ercan, THF tarafından düzenlenen iftar programında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce deprem ardından sel felaketi nedeniyle zorlu bir süreç yaşadıklarını vurgulayarak, "Deprem ve sel üst üste geldi. Çok üzücü bir durum. Öncelikle hepimize çok geçmiş olsun. İlk defa Ankara'ya geldim. Maçlar burada olduğu için mutluyuz. En azından THF'nin sahasında maçlarımızı yapacağız. " diye konuştu.



Kahramanmaraş temsilcisi Genç Nesil Bilişim'in oyuncusu Fatmagül Ağyar ise "Deprem nedeniyle buradayız. Lige kaldığımız yerden devam etmek için geldik. Umarım her şey güzel olur. Bu imkanı sağladığı için federasyona teşekkür ederiz. Çünkü orada evlerimiz, iş yerlerimiz yok olmuş durumda. Umarım yeniden ayağa kalkarız. Lige devam etmek bize en azından biraz moral, motivasyon oluyor." ifadelerini kullandı.



Hentbol Kadınlar 2. Lig A Grubu maçları yarın, 29 ve 30 Mart'ta THF Spor Salonu'nda oynanacak. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar play-off turuna yükselecek.





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