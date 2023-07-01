Hentbol Şampiyonası'nda yarı finaller açıklandı

EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı.



İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'nde oynanan ve EHF TV ile Spor Smart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayınlanan mücadelelerde kızlar ve erkeklerde 15'er ülke yarıştı. Şampiyonada A Grubu'nda mücadele eden U17 Kız Plaj Hentbolu Milli Takımı, bugün Portekiz ile oynadığı gruptaki son maçını 2-1'lik setlerle kaybetti. A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan milliler, Sırbistan ile oynadığı 9-12 sıralama maçını da 2-0 kaybetti.



Kızlar şampiyonasında bugün oynanan çeyrek final maçlarında Norveç'i 2-1 yenen İspanya, Ukrayna'yı 2-1 yenen Hollanda, Almanya'yı 2-0 yenen Macaristan ve Portekiz'i 2-1'lik setlerle yenen İsveç yarı finale yükseldi.



A Grubu'nu beşinci sırada tamamlayan U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımı, 9-12 sıralama maçında İsviçre'yi 2-0 yendi.



Erkekler şampiyonasında ise Fransa'yı 2-0 yenen İsveç, Hırvatistan'ı 2-0 yenen Macaristan, Norveç'i 2-0 yenen İspanya ve Çek Cumhuriyeti'ni 2-0'lık setlerle yenen Almanya yarı finale yükseldi.



EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın son gününde yarı final, final ve sıralama maçları oynanacak.





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