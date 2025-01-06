Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta sona erdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 22-27
Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 34-24
Adasokağı-Ortahisar Belediyespor: 33-37
Yenimahalle Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 38-32
Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 35-32
Ligde 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Armada Praxis Yalıkavak, 19 puanla "namağlup" zirvede bulunuyor.
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 22-27
Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 34-24
Adasokağı-Ortahisar Belediyespor: 33-37
Yenimahalle Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 38-32
Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 35-32
Ligde 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Armada Praxis Yalıkavak, 19 puanla "namağlup" zirvede bulunuyor.