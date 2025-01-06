Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta sona erdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta sona erdi
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06 Ocak 2025 20:24
Son güncelleme 06 Ocak 2025 20:26
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.  
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 22-27

Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 34-24

Adasokağı-Ortahisar Belediyespor: 33-37

Yenimahalle Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 38-32

Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 35-32

Ligde 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Armada Praxis Yalıkavak, 19 puanla "namağlup" zirvede bulunuyor.

 
 
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