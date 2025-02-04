Hentbol Federasyonu'ndan Anıtkabir'i ziyareti

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi ile yönetim kurulu üyeleri ve milli oyuncular, THF'nin 49. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Mesut Çebi başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine kırmızı beyaz karanfillerle süslenmiş çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu.



Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.



Başkan Çebi, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 49. yıldönümünde sporun birleştirici gücünü ve milletimize kattığı değerleri bir kez daha hatırlayarak huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Sizin 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" ilkeniz doğrultusunda Türk gençliğini sporla buluşturmak ve çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacak bireyler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün hentbol sporunu ülkemizde daha geniş kitlelere tanıtmak için gençlerimizi birlik, mücadele ve azim ruhuyla yetiştirme çabalarımızın arkasında sizin mirasınızdan aldığımız ilham vardır. THF olarak Cumhuriyetimizin değerlerine ve sizin 4sporun bir milletin gelişimindeki önemine' dair vizyonunuzu yaşatmaya kararlıyız. Gençlerimizin hem sahada hem de hayatın her alanında örnek bireyler olmaları için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyor, gösterdiğiniz yolda kararlılıkla yürüdüğümüzü bir kez daha ifade ediyor. Sizi minnet ve şükranla anıyoruz."



Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Çebi, "Önümüzdeki yıl kısmetse Türk hentbolunun 50. yılını kutlayacağız. Bugüne kadar güzel hikayeler yazıldı, güzel bir miras bırakıldı. Biz de bizden sonrakilere daha iyi bir miras bırakacağız." diye konuştu.



A Milli Erkek Hentbol Takımı ile A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlerin değiştiğini hatırlatan Çebi, "Milli takımlarla ilgili bir hamlemiz daha olacak önümüzdeki süreçte onu hentbol severlerle paylaşacağız. Temel amacımız gerçekten çağdaş, dünyada ve özellikle olimpiyat seviyesinde mücadele edebilecek milli takımlar yaratmak, bu kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.



Çebi, milli takımların uluslararası alanda kazanacakları büyük kupalarla Anıtkabir'e gelmek istediklerini sözlerine ekledi.



