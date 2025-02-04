Hentbol Federasyonu'ndan Anıtkabir'i ziyareti

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi ile yönetim kurulu üyeleri ve milli oyuncular, THF'nin 49. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Mesut Çebi başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine kırmızı beyaz karanfillerle süslenmiş çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu.
Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Başkan Çebi, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 49. yıldönümünde sporun birleştirici gücünü ve milletimize kattığı değerleri bir kez daha hatırlayarak huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Sizin 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" ilkeniz doğrultusunda Türk gençliğini sporla buluşturmak ve çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacak bireyler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün hentbol sporunu ülkemizde daha geniş kitlelere tanıtmak için gençlerimizi birlik, mücadele ve azim ruhuyla yetiştirme çabalarımızın arkasında sizin mirasınızdan aldığımız ilham vardır. THF olarak Cumhuriyetimizin değerlerine ve sizin 4sporun bir milletin gelişimindeki önemine' dair vizyonunuzu yaşatmaya kararlıyız. Gençlerimizin hem sahada hem de hayatın her alanında örnek bireyler olmaları için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyor, gösterdiğiniz yolda kararlılıkla yürüdüğümüzü bir kez daha ifade ediyor. Sizi minnet ve şükranla anıyoruz."
Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Çebi, "Önümüzdeki yıl kısmetse Türk hentbolunun 50. yılını kutlayacağız. Bugüne kadar güzel hikayeler yazıldı, güzel bir miras bırakıldı. Biz de bizden sonrakilere daha iyi bir miras bırakacağız." diye konuştu.
A Milli Erkek Hentbol Takımı ile A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlerin değiştiğini hatırlatan Çebi, "Milli takımlarla ilgili bir hamlemiz daha olacak önümüzdeki süreçte onu hentbol severlerle paylaşacağız. Temel amacımız gerçekten çağdaş, dünyada ve özellikle olimpiyat seviyesinde mücadele edebilecek milli takımlar yaratmak, bu kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.
Çebi, milli takımların uluslararası alanda kazanacakları büyük kupalarla Anıtkabir'e gelmek istediklerini sözlerine ekledi.
Hentbol Federasyonu'ndan Anıtkabir'i ziyareti
Hentbol Federasyonu yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi ile yönetim kurulu üyeleri ve milli oyuncular, THF'nin 49. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
- 17:44 Milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru kırdı
- 17:43 FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
- 17:41 A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçında destek bekliyor
- 17:35 Galatasaray Daikin'in yarı finalde konuğu Chieri'76
- 17:27 Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıkıyor
- 17:26 Avrupa'da Galatasaray ve Manisa Basket karşı karşıya
- 17:21 Türk Telekom, İsrail deplasmanında
- 17:20 Başakşehir, kupada zorlanmadı
- 17:19 Milan, Joao Felix'i açıkladı
- 17:14 Bahçeşehir Koleji, Badalona deplasmanında
- 17:09 Beşiktaş'ın konuğu Energia Trento
- 17:03 Gasperini'den VAR'a büyük tepki!
- 16:59 İsmet Taşdemir: "Sivasspor maçını prova niteliğinde düşündük"
- 16:51 Beşiktaş'tan Sörloth yalanlaması!
- 16:50 Ömer Erdoğan'dan Beşiktaş maçı ve transfer açıklaması
- 16:35 İran'da oynanan Persepolis-Traktör Sazi maçında 2 gözaltı
- 16:33 Semih Erden basketbolu bıraktı
- 16:22 Hentbol Federasyonu'ndan Anıtkabir'i ziyareti
- 16:18 Altay'da 3 genç ilk kez oynadı
- 16:16 Altınordu'nun nazar boncuğu: Uğur Çetinkaya
- 16:11 Karşıyaka'da İshak Kurt ve Ali Sinan Gayla formda
- 16:08 Egeli sporcu Beyza Tatarlı boccede şampiyon oldu
- 16:06 Nazillispor'da ayrılıklar sürüyor
- 16:01 Cami görevlisi darbeden kick boksçu yakalandı
- 15:55 Göztepe filede derbi zaferini kutluyor
- 15:48 Göztepe, stat kapasitesini arttırdı!
- 15:47 Ziraat Bankkart, deplasmanda set vermedi
- 15:38 Galatasaray, Bijol defterini kapattı
- 15:35 Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe ve Galatasaray tepkisi
- 15:20 Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Salih Dereli'ye son veda
- 15:16 OKC ve Hornets arasında ikinci tur seçimleri takası!
- 15:16 "LeBron, Doncic sayesinde kariyerini uzatabilir" iddiası!
- 15:15 Tottenham'da Radu Dragusin'den kötü haber
- 15:15 Mark Cuban, Luka takasından ötürü "şaşkına döndü"
- 15:10 Sivasspor, kupada ilk galibiyetini aldı
- 15:05 Arsenal geç kaldı, Galatasaray imzayı attırdı
- 15:04 Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkarıldı
- 15:02 "Süper Lig, Gençlerbirliğİ'ni bekliyor"
- 15:00 Gaziantep FK sahasında 9 hafta sonra kaybetti
- 14:55 Fenerbahçe "geri dönüşlerle" yarıştan kopmadı
- 14:52 Boluspor'dan açıklama; "Galatasaray kadar büyüğüz"
- 14:51 Trabzonspor, 192. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı
- 14:47 Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile karşılaşacak
- 14:43 Antalyaspor kupada Bodrum FK'ye konuk
- 14:41 Etebo: "Osimhen, dünyanın en iyilerinden"
- 14:40 MKE Ankaragücü kupada Rizespor deplasmanında
- 14:36 Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi konuk edecek
- 14:31 Windhorst: "Lakers artık LeBron'un değil, Luka'nın takımı"
- 14:31 Curry: "Luka'nın gizlice takas edilmiş olması, şok edici"
- 14:30 Giannis, Doncic-Davis takasıyla NBA'deki 'sadakate' değindi
- 14:06 Beşiktaş, Alexander Sörloth ile anlaştı iddiası!
- 14:04 Fenerbahçe'de Dzeko ve En Nesyri ortaklığı
- 13:58 Ognjen Mimovic, siftaha hazırlanıyor
- 13:44 Fenerbahçe'nin hücum hattı, Manchester City'i bile geride bıraktı
- 13:41 Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi...
- 13:39 Suudiler ağırdan aldı, Napoli'nin sabrı taştı: Allan Saint Maximin
- 13:37 Talisca ilk maçında heyecan yarattı
- 13:21 Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
- 13:02 Anthony Davis'ten Lakers'a veda mesajı!
- 13:01 Warriors All-Star istiyor, hedef LeBron, Durant ve Butler!
Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıkıyor
Milan, Joao Felix'i açıkladı
Gasperini'den VAR'a büyük tepki!
Tottenham'da Radu Dragusin'den kötü haber
Kenan Yıldız = 100 milyon euro
Maximin yerine Okafor!
Manchester City, orta sahasına kavuştu: Nico Gonzalez
Girona, Las Palmas'ı 2 golle geçti
Lazio, Cagliari'yi deplasmanda mağlup etti
Marco Asensio, Aston Villa ile sözleşme imzaladı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt'ta
-
2
Fenerbahçe'den Osayi teklifine ret
-
3
Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığını açıkladı
-
4
Beşiktaş, Alexander Sörloth ile anlaştı iddiası!
-
5
Allan Saint Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!
-
6
Galatasaray'da sağ bek için son iki aday
-
7
Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!
-
8
Manchester City, orta sahasına kavuştu: Nico Gonzalez
-
9
Icardi'den Mourinho'ya cevaplar
-
10
5 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor!