Henry: 'Takım Mbappe için oynuyor'

Lionel Messi'nin Barcelona'daki eski takım arkadaşı Thierry Henry, Arjantinli yıldızın performansı hakkında açıklamalarda bulundu.



Messi'nin PSG'ye uyumu hakkında konuşan efsane futbolcu, "Onu izole edilmiş görüyorum, takım Mbappe için oynuyor" dedi.



Eski Fransız oyuncu, "Messi takımdan soyutlanmış durumda ve topa fazla dokunmuyor. Üzgün olduğunu söyleyemem ama onu izole edilmiş görüyorum" şeklinde konuştu. Ayrıca, Fransa ligine uyum sağlamaya çalıştığını ancak yeni kulübünde henüz bir fark yaratamadığını ve Messi'den beklentilerin yüksek olduğunu söyledi.



Messi'nin PSG maçındaki etkisinden ve sahadaki pozisyonundan da bahseden Henry: "Onu merkezde tercih ederim. Sağdan bir fark yaratabileceğini düşünmüyorum. Merkezde ritim verebilir. Messi, Mbappe ve Neymar'ın birlikte oynayabilmeleri için bir çözüm bulmalıyız. Taktiksel düzeyde kesin verilere sahip değilim ama bence yeterli düzeyde oynayamıyorlar."



"Takım Mbappe için oynuyor"



Paris Saint-Germain takımıyla ilgili konuşan oyuncu, "PSG büyük yıldızı Mbappe için oynuyor. "Şu anda takım Kylian'a ait. PSG'yi parlatan o. Top daha çok Kylian'ı arıyor" dedi.



Takımda birden fazla lider konumunda oyuncu olduğunu söyleyen Henry, takımın bu şartlarda uyum içinde oynayamayacağını söyleyerek sözlerini noktaladı.





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