Hem savunur hem atar: Milan Skriniar

Fenerbahçe'nin devre arası yıldızı Skriniar, savunmadaki liderliğinin yanına gol katkısı da ekledi; üst üste iki maçta skora imza attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hem savunur hem atar: Milan Skriniar
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07 Nisan 2025 09:44

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en önemli transferi olan Milan Skriniar, sadece takım savunmasını toparlamakla kalmadı, hücumda da önemli işler yapmaya başladı.

TRABZONSPOR MAÇINI DA BOŞ GEÇMEDİ

Sarı-lacivertliler ile ligde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor önünde asist yapan Slovak yıldız, son haftalarda ise skor üretmeye başladı. Süper Lig'de geçen hafta oynanan Bodrum FK maçında kafayla fileleri havalandıran Slovak futbolcu, dünü de boş geçmedi. 

Rakip ceza alanı içerisine giden Skriniar, Banza'dan seken topu iyi takip ederek köşeye düzgün bir vuruşla gönderdi.



 


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