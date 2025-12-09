09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Heat, Rozier'in takas edilebilirliği konusunda belirsizlik yaşıyor

Miami Heat'in 2024'te Charlotte Hornets'tan kadrosuna kattığı Terry Rozier'ın, şüpheli bahislerle bağlantılı olduğu iddia edilen bir soruşturma altında bulunduğundan haberi olmadığı ortaya çıktı.

calendar 09 Aralık 2025 11:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Heat, Rozier'in takas edilebilirliği konusunda belirsizlik yaşıyor
Miami Heat'in 2024'te Charlotte Hornets'tan kadrosuna kattığı Terry Rozier'ın, şüpheli bahislerle bağlantılı olduğu iddia edilen bir soruşturma altında bulunduğundan haberi olmadığı ortaya çıktı.

NBA'in yürüttüğü bu soruşturma, takas görüşmeleri sırasında Charlotte tarafından Miami'ye bildirilmedi.

Takas kapsamında Miami, Charlotte'a 2027 yılı için piyango korumalı bir birinci tur seçimi borçlu. Bu seçim 2027'de gerçekleşmezse, otomatik olarak 2028'de korunmasız bir birinci tur seçimine dönüşecek. Bu durum, Miami için takasın uzun vadeli etkilerini daha da kritik hale getiriyor.


Heat'in, bu bilgilendirme eksikliği nedeniyle şikâyette bulunma ihtimali bulunsa da, böyle bir girişimin başarılı olmasının beklenmediği belirtiliyor. Mevzuata göre, lig tarafından yürütülen soruşturmalar "takas çağrısı sırasında bildirilmesi zorunlu bilgiler" arasında yer almıyor.

Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur, Rozier'in şu an takas edilip edilemeyeceğinin belirsizliği. Oyuncu, kumar bağlantılı yasal süreci nedeniyle şu anda takımdan ayrı durumda.

Rozier, 26.6 milyon dolarlık sona eren bir kontrata sahip. Bu maaş kalemi, takas edilebilir hale gelmesi durumunda Miami'nin kadrosunu güçlendirmesi için önemli bir fırsat yaratabilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
