Miami Heat'in 2024'te Charlotte Hornets'tan kadrosuna kattığı Terry Rozier'ın, şüpheli bahislerle bağlantılı olduğu iddia edilen bir soruşturma altında bulunduğundan haberi olmadığı ortaya çıktı.NBA'in yürüttüğü bu soruşturma, takas görüşmeleri sırasında Charlotte tarafından Miami'ye bildirilmedi.Takas kapsamında Miami, Charlotte'a 2027 yılı için piyango korumalı bir birinci tur seçimi borçlu. Bu seçim 2027'de gerçekleşmezse, otomatik olarak 2028'de korunmasız bir birinci tur seçimine dönüşecek. Bu durum, Miami için takasın uzun vadeli etkilerini daha da kritik hale getiriyor.Heat'in, bu bilgilendirme eksikliği nedeniyle şikâyette bulunma ihtimali bulunsa da, böyle bir girişimin başarılı olmasının beklenmediği belirtiliyor. Mevzuata göre, lig tarafından yürütülen soruşturmalar "takas çağrısı sırasında bildirilmesi zorunlu bilgiler" arasında yer almıyor.Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur, Rozier'in şu an takas edilip edilemeyeceğinin belirsizliği. Oyuncu, kumar bağlantılı yasal süreci nedeniyle şu anda takımdan ayrı durumda.Rozier, 26.6 milyon dolarlık sona eren bir kontrata sahip. Bu maaş kalemi, takas edilebilir hale gelmesi durumunda Miami'nin kadrosunu güçlendirmesi için önemli bir fırsat yaratabilir.